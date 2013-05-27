澳新经济指标预测--5月28日-6月4日****

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月27日当周 5月28日(二) 暂无重要经济数据公布 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 4月 -- -9.1% 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 +1.0% -0.1% 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 +4.0% -5.5% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.4% 0130 澳洲资本支出 第一季 +0.8% -1.2% 澳洲建筑资本支出 +0.5% -0.6% 澳洲工厂/机械资本支出 -2.0% -2.3% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一 +1.5% -1.3% 季 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- +32.3% 企业自身活动指数 -- +30.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 4月 +0.3% +0.2% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 4月 -- +0.4% 6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 5月 -- +0.3% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第一季 -- +0.2% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- -1.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 5月 -- -6.5% 网络招聘广告(较前月) -- -1.1% 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -- -0.4% 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第一季 -- 逆差147.0 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 2.75% (完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。