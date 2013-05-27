版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--5月28日-6月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
  
  5月27日当周  
 5月28日(二)
 暂无重要经济数据公布
 
 5月29日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 2245      新西兰建筑许可                                  4月             --      -9.1%
 0130      澳洲建筑完工(较前季)                         第一季          +1.0%      -0.1%
   
 5月30日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130      澳洲建筑许可(较前月)                            4月          +4.0%      -5.5%
              民间房屋建筑许可(较前月)                                     --      +0.4%
 0130      澳洲资本支出                                 第一季          +0.8%      -1.2%
           澳洲建筑资本支出                                             +0.5%      -0.6%
           澳洲工厂/机械资本支出                                        -2.0%      -2.3%
 2245      新西兰贸易条件(较前季)                         第一          +1.5%      -1.3%
                                                            季                 
 
 5月31日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                      5月             --     +32.3%
                    企业自身活动指数                                       --     +30.3%
 0130      澳洲民间信贷(较前月)                            4月          +0.3%      +0.2%
 0130      澳洲房屋贷款(较前月)                            4月             --      +0.4%
 
   6月3日当周
 6月3日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       5月             --      +0.3%
 0130      澳洲企业库存(较前季)                         第一季             --      +0.2%
 0130      澳洲企业总营业利润(较前季)                   第一季             --      -1.0%
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     5月             --      -6.5%
              网络招聘广告(较前月)                                         --      -1.1%
 0130      澳洲零售销售(较前月)                            4月             --      -0.4%
  
 6月4日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲经常账收支(亿澳元)                       第一季             --  逆差147.0
 0430      澳洲央行利率决定                                6月             --      2.75%
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐