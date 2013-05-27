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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:36 BJT

金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.85点报1,028.53点。

中国股市：沪综指收市小涨，技术性调整仍在延续。

香港股市：恒生指数小幅收涨，由四周低点温和反弹。

中国汇市：人民币收盘大涨继续刷新纪录，午盘结汇意外陡增引关注。

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印度股市：上涨逾1%，连续第二日上涨。虽股市反弹，但上周五外国机构投资者卖出23.8亿卢比股票后，分析师对资金流动仍持谨慎态度。指标BSE指数 上涨1.66%或326.44点至20,030.77点，为5月15日以来最大单日百分比涨幅。NSE指数 亦涨1.66%或99.60点至6,083.15点，收在关键心理水准6,000点上方。

印度汇市：印度卢比在低迷交投中上涨，受助于国内股市上扬，且美元兑主要货币全线下跌。卢比兑美元 收报55.5675/5775，周五收盘价55.63/64。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,385.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.32%至753.40点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.13%，报31.3620卢布，卢布兑欧元 微跌0.01%，至40.5400卢布。

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巴西股市：巴西股市基本持平，投资者静候该国本周稍晚公布的主要经济数据。圣保罗交易所Bovespa指数 略微下滑0.02%，报56,395.94点，接近上周五收盘水准。

拉美汇市：墨西哥披索反弹，巴西雷亚尔下跌。

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南非股市：南非股市上扬，因兰特疲软提振跨国企业类股，因为这类公司营收大多是主要外国币种。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.29%至36.915.27点。综合指数 收高1.06%，至41,432.46点。

南非汇市：兰特续跌，受矿业劳动纠纷和经济成长不振打击。 (完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)

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