金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.85点报1,028.53点。
中国股市：沪综指收市小涨，技术性调整仍在延续。
香港股市：恒生指数小幅收涨，由四周低点温和反弹。
中国汇市：人民币收盘大涨继续刷新纪录，午盘结汇意外陡增引关注。
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印度股市：上涨逾1%，连续第二日上涨。虽股市反弹，但上周五外国机构投资者卖出23.8亿卢比股票后，分析师对资金流动仍持谨慎态度。指标BSE指数 上涨1.66%或326.44点至20,030.77点，为5月15日以来最大单日百分比涨幅。NSE指数 亦涨1.66%或99.60点至6,083.15点，收在关键心理水准6,000点上方。
印度汇市：印度卢比在低迷交投中上涨，受助于国内股市上扬，且美元兑主要货币全线下跌。卢比兑美元 收报55.5675/5775，周五收盘价55.63/64。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,385.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.32%至753.40点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.13%，报31.3620卢布，卢布兑欧元 微跌0.01%，至40.5400卢布。
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巴西股市：巴西股市基本持平，投资者静候该国本周稍晚公布的主要经济数据。圣保罗交易所Bovespa指数 略微下滑0.02%，报56,395.94点，接近上周五收盘水准。
拉美汇市：墨西哥披索反弹，巴西雷亚尔下跌。
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南非股市：南非股市上扬，因兰特疲软提振跨国企业类股，因为这类公司营收大多是主要外国币种。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.29%至36.915.27点。综合指数 收高1.06%，至41,432.46点。
南非汇市：兰特续跌，受矿业劳动纠纷和经济成长不振打击。 (完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。