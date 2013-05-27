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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势迟滞，仍处于一目均衡转换线和基准线之间

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* 美元/日圆与日经指数的关联性可能继续保持，但市场是否将进入整理？

* 美元/日圆走势停滞，囿于日线图一目均衡转换线和一目均衡基准线之间

* 上方转换线位于102.21，下方基准线位于100.37--预计这是目前的波动区间

* 下单情况亦反映出这一点--100.65下方有停止单，但从100.60开始出现进口商的买盘

* 日本券商昨日自101.30一线起大举抛售美元/日圆，今日是否继续？

* 101.35上方有少量空方停止单，101.85以上以及102.00以上停止单增多

(完)

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(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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