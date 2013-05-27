《中国报摘》--中国证券报5月28日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 头版头条:
--中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山将与欧盟贸易委员德古赫特近日就中欧光伏产品和无线通讯设备摩擦问题进行磋商。
* 其他:
--中国上市公司协会有关人士表示，该协会此前提出的改善企业发展环境24条建议已获国务院领导重要批示，下一阶段将积极配合相关部门研究论证落实方案。
--前海股权交易中心将于周四(30日)开业。根据此前计划，首批挂牌企业300家，年内争取达到500家。不过据接近该中心的人士透露，这一目标有望提前实现，首批挂牌企业可能超过500家。
--人力资源社会保障部发布公报，2012年国内基本养老保险基金累计结存23,941亿元人民币。
--湖北省联合发展投资集团与平安资产管理公司合作设立的债权投资计划成功发行，首期30亿元资金已到帐，一年内将择机发行二期20亿元，募集资金主要投向武汉城市圈城际铁路。
--东电B 大股东浙能电力承诺换股合并完成后即分红转增，浙能电力还增资秦山核电站，获28%股权。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。