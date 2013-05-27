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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月28日

* 头版头条:

--中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山将与欧盟贸易委员德古赫特近日就中欧光伏产品和无线通讯设备摩擦问题进行磋商。

* 其他:

--中国上市公司协会有关人士表示，该协会此前提出的改善企业发展环境24条建议已获国务院领导重要批示，下一阶段将积极配合相关部门研究论证落实方案。

--前海股权交易中心将于周四(30日)开业。根据此前计划，首批挂牌企业300家，年内争取达到500家。不过据接近该中心的人士透露，这一目标有望提前实现，首批挂牌企业可能超过500家。

--人力资源社会保障部发布公报，2012年国内基本养老保险基金累计结存23,941亿元人民币。

--湖北省联合发展投资集团与平安资产管理公司合作设立的债权投资计划成功发行，首期30亿元资金已到帐，一年内将择机发行二期20亿元，募集资金主要投向武汉城市圈城际铁路。

--东电B 大股东浙能电力承诺换股合并完成后即分红转增，浙能电力还增资秦山核电站，获28%股权。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

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