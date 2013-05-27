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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元继续在关键支撑位上方盘整

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* 澳元/美元横盘整理，获利了结提供支撑，而基金逢高卖出则限制上升空间

* 关键支撑位仍在2012年低点0.9581，但即使反弹也将是昙花一现

* 今日亚洲交易时段无任何数据公布，因此日经指数和东京市场资金流动情况将是关注焦点。(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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