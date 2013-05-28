企业并购：加拿大制药商Valeant将以87亿美元收购博士伦

路透基点：蚂蚁金服启动30亿美元到期一次性偿还贷款--TRLPC
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。
Caldwell投资管理公司的投资组合经理James Telfser表示，“我们为这笔交易感到兴奋。现在我们对Valeant有投资，因为希望他们能有一些美国和新兴市场业务，这笔收购正合我们的心意。”
Telfser说，“我们一直都很青睐Valeant的原因是，他们采取有序克制的收购战略，他们的思路一直很清晰，知道接下来该进行什么样的转型收购。”
这笔交易将通过债务和股权融资，将向以华平投资为首的投资者群体支付约45亿美元，并有大约42亿美元用于支付博士伦的未偿债务。
据知情消息人士称，华平投资集团对博士伦的投资有望赚得近三倍的利润。该集团拒绝对此置评。
Valeant表示，收购将通过发债和发行约15亿至20亿美元新股融资。高盛 已承诺向Valeant提供债务融资支持。
Pearson称，Valeant预计这项收购将助其在2014年底至少节省约8亿美元年度成本，这将通过裁员、节省采购和法务成本来实现。
该交易预计将在第三季完成。目前还需满足成交条件和通过监管当局审批。(完)
(编译 白云; 审校 张荻/张涛)
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