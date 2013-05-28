H1N1流感致委内瑞拉17人死亡--媒体

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月27日 - 委内瑞拉私营媒体及政府机构周一称，H1N1流感导致该国17人丧生，另有250人被感染。
H1N1通常被称作猪流感，2009-10年曾在世界范围内爆发。
“我们正遭受疫情的尾部影响，”在就媒体报导17人死亡的消息发表评论时，委内瑞拉前卫生部长Rafael Orihuela对一家当地电视台表示。
大多数死亡病例出现在与哥伦比亚邻近的边境地区。
对于媒体以及地方卫生机构给出的数字，委内瑞拉政府并未予以确认。但官员表示，高风险人群基本上都已接受免疫预防，今年已有300万人接受疫苗。
世界卫生组织的官方数据显示，据报导2009-10年H1N1疫情导致全球1.85万人死亡，但《柳叶刀》去年的研究称，实际死亡人数可能比这一数字高出15倍，超过28万人。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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