《中国重要政经日程》--5月28日

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
============================今天重要政经日程=======================
5/28（二）
国务院新闻办公室就新疆对外开放暨第三届中国亚欧博览会有关情况举行发布会。
============================近日重要政经日程=======================
5/30(四）
*国务院新闻办公室就2013成都《财富》全球论坛准备情况发布会。
5/31(五)
国家主席习近平对特立尼达和多巴哥、哥斯达黎加、墨西哥进行国事访问，至6月6日
6/2(日)
*外滩国际金融峰会召开。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日。
6月7日至8日
国家主席习近平在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国奥巴马总统举行会晤。
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
6/22(六)
*全国企业文化年会在北京举行，至23日。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李航)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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