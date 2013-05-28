《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月28日

*工商时报：

--近期各面板厂股价强弹，面板厂再掀起募资潮，继友达 在5月发行美国存托凭证ADR募集百亿台币之后，群创 、华映 、彩晶 也将在今年股东会中讨论筹资案，估计总筹资规模超过400亿台币。

--行政院将积极介入排除电子商务发展障碍，拟放宽第三方支付业务不限金融业经营，并允许储值及跨境交易等功。行政院将研拟七大策略，打通物流、金流、资讯流等环节任督二脉，早日迈向华文电子商务兆元(万亿台币)产值目标。

--陆银来台申请设立据点，下半年有望再添四家。两岸服务贸易协议即将签署，银行局局长桂先农27日表示，取消〞OECD条款〞可望纳入ECFA清单内，未来陆银来台设据点，及国银赴大陆，门槛大幅下降，两岸设点金融机构家数将大增。

*经济日报：

--中央银行昨日公布，4月国银房贷余额5.43兆(万亿)台币，创下新高；国内房贷前二大龙头之一的合作金库银行，更逆势扩大房贷业务，手握700亿台币额度，以首购1.95%低利向市场招手。

--国民党证所税检讨小组召集人费鸿泰表示，证券交易所得税修改案，国民党将以双轨方式协商，其一为明(29)日的财政委员会，其二则为立法院长王金平召开的朝野协商。无论如何，要在本会期三读通过，〞只要在周五散会前达成共识即可〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。