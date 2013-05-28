《新兴市场重要经济事件预告》--5月28日-6月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月28日(二)

迪拜--国际货币基金组织副总裁Nemat Shafik参加一场有关年轻人参加全球竞争的地区会议。

内罗毕--第一届索马里重建和投资会议暨展览会(至5月29日)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议

巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至5月29日)。

5月29日(三)

迪拜--阿联酋财政部副部长Younis al-Khouri将谈论新的信贷报告体系细节。

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场题为“2013年的金融市场及其重要问题”会议上发表演说。

曼谷--泰国央行召开货币政策会议。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策会议(最后一日)。

5月30日(四)

北京--中国欧盟商会推出其2013年中国企业信心调查。

5月31日(五)

暂无重要经济事件。

6月1日(六)

伊斯坦布尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在土耳其央行主办的研讨会上发表演说。

6月3日(一)

上海--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦参加在上海举行的2013年国际货币会议的小组会议，题为“监管环境：美国观点”。

首尔--韩国央行将主办为期两天的国际会议，讨论全球流动性问题，韩国央行总裁金仲秀、欧洲央行执委科尔和国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之将参加会议(至6月4日)。

圣地亚哥--智利央行5月货币政策会议记录。

6月4日(二)

新墨西哥州圣菲--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说。

比勒陀利亚--南非央行主办2013年首届货币政策论坛。

华沙--波兰央行召开货币政策会议(至6月5日)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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