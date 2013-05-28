《中国报摘》--其他报纸重要消息5月28日

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
**上海证券报**
--中国核能协会理事长张华祝表示，目前中国在建核电机组共29台，在建规模继续保持全球第一。
--建设银行 高级研究员赵庆明撰文指出，当前汇改最紧要的不是扩大波幅，而是应该首先注重于实现贸易平衡和国际收支平衡，在解决了外汇市场长期存在的供求关系失衡后，逐步放松实需交易要求，以促进外汇市场走向成熟。
--海通证券 董事长王开国预计，今年创新业务和国际业务收入占比将分别提高至25%和15%，去年分别为16.5%和10%。
**21世纪经济报 道**
--交通银行 拟发行总额不超过400亿元人民币金融债券，募集资金将投向小微企业贷款。知情人士透露，交行发行小微债近期已获央行和银监会的批准。若成功发行，其将成为五大国有银行中首家发行小微债的银行。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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