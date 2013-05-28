中国个股：东电B称控股股东以16.2亿元入股秦山核电，持股比例28%

路透上海5月28日 - 中国浙江东南发电股份有限公司 周二公告称，控股股东浙江浙能电力股份有限公司将出资16.2亿元人民币入股秦山核电有限公司，持股比例达28%。

公告显示，浙江浙能电力已与秦山核电有限公司、中国核能电力股份有限公司签署“关于秦山核电有限公司之增资协议”，协议已正式生效。根据协议，浙能电力拟以自有资金向秦山核电增加注册资本14.04亿元，增资完成后浙能电力持有的秦山核电股权比例由0%增加至28%。

秦山核电公司在增资完成后注册资本为50.13亿元，目前主要负责秦山核电30万核电机组的运行和管理，该机组是中国第一座自主研究、设计、建造和管理的核电站。

2008年经国家发改委批准，秦山核电扩建项目方家山核电开工建设。工程规划容量为两台百万千瓦级压水堆核电机组，其中1号机组已于2008年12月开工建设，2号机组已于2009年7月开工建设。计划1号机组于2014年建成投产。方家山项目建成后，秦山核电总容量达到248万千瓦。

公告并指出，根据项目投资经济分析，预计该项目投资回收期约为15年，内部收益率约为9%。通过本次增资，浙能电力参股核电机组权益装机容量和权益发电量将进一步增加，对外投资的发电机组资产质量将继续提高，盈利能力也将相应增强。

除上述秦山核电28%的股权外，浙能电力目前还参股核电秦山联营有限公司(持股比例20%)、秦山第三核电有限公司(持股比例10%)、三门核电有限公司(持股比例20%)和中核辽宁核电有限公司(持股比例10%)。