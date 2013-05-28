中国经济：去年末养老金结余近2.4万亿元，不存在基金缺口--人社部

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海5月28日 - 中国人力资源和社会保障部最新公布数据显示，截至2012年末，基本养老保险基金累计结存23,941亿元人民币，2012年当期收大于支不存在基金缺口。
中国已踏入老龄化社会门槛，如何加强养老金投资管理迫在眉睫。人社部长部长尹蔚民3月在两会期间曾表示，正在认真研究养老金投资管理办法，希望能够尽快出台。
人社部发布的2012年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，2012年城镇基本养老保险基金总收入20,001亿元，同比增长18.4%；全年基金总支出15,562亿元，增长21.9%。
公报并称，2012年全年五项社会保险(不含城乡居民社会养老保险)基金收入合计28,909亿元，同比增长20.2%；基金支出合计22,182亿元，增长率为22.9%。当年全国共有25个省份调整了最低工资标准，平均调增幅度为20.2%。
中国社会保险法规定，社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值。而提高基本养老保险资金的收益，亦是外界提出的尽快补足养老金缺口的措施之一。
去年中国开启了养老金市场化运作大幕。经国务院批准，全国社保基金理事会受广东省政府委托，投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元。委托投资期限暂定两年，新增资金将更多配置到固定收益类产品中。 (完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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