《汇市简讯》美元兑日圆买需浮现，目前正在反弹

0020GMT

* 美元兑日圆摆脱日经指数盘初下跌的影响，目前正在与股市一道弹升

* 该货币对汇价已从稍早所及低位101.00涨至101.65/70

* 日经指数开盘一度跌至13,943.62点，稍后回升至14,253.40点

* 在101.35上方少量美元兑日圆的停止单被触发，101.50上方还挂有一些停止单

* 在101.85和102.00上方挂有更多停止单(101.82为昨日所及高位)

* 日本进口商再度逢低吸纳及空头回补。(完)

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