《汇市简讯》美元兑日圆买需浮现，目前正在反弹

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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* 美元兑日圆摆脱日经指数盘初下跌的影响，目前正在与股市一道弹升
* 该货币对汇价已从稍早所及低位101.00涨至101.65/70
* 日经指数开盘一度跌至13,943.62点，稍后回升至14,253.40点
* 在101.35上方少量美元兑日圆的停止单被触发，101.50上方还挂有一些停止单
* 在101.85和102.00上方挂有更多停止单(101.82为昨日所及高位)
* 日本进口商再度逢低吸纳及空头回补。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 戴素萍)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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