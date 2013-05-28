《台湾重要政经日程》--5月28日

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因

* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)