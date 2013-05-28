《台湾重要政经日程》--5月28日

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
===================今日重要政经消息=====================
5/28(二)
--09:00 立法院院会。
--09:30 行政院召开提振景气措施记者会。
--15:00 经济部商业司例行记者会。
--12:00 湖北省委书记拜会鸿海 集团座谈会。
==================近期重要政经消息======================
5/30(四)
--13:30 永丰金控 第一季投资人说明会前记者会。 *--14:00 中华征信所大型企业排名发表会。
*5/31(五)
--2013年台湾财务金融学会。
6/3(一)
--10:00 汇丰公布台湾5月PMI。4月为50.7。
6/4(二)
--台北电脑展开展。
6/5(三)
-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。
--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/10(一)
--13:30 台积电 公布5月营收。
--14:00 联电 公布5月营收。
6/12(三)
--端午节休市一日。
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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