版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 28日 星期二 09:20 BJT

中国公开市场：今日将进行120亿元28天期正回购操作--业内人士

路透北京5月28日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日28天期正回购操作量为120亿元人民币。同时，今日还将继续发行三个月期央行票据，发行规模略增至70亿元。

上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解近期银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。周二和周四发行的三个月期央票参考收益率均持稳在2.9089%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐