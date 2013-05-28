《香港报摘》--其他报纸重要消息5月28日

*明报

--中国森林 因帐目不合规停牌至今已逾两年，引来小股东不满。有小股东代表表示，中森的维权联盟正计划于本周四(30日)向证监会提出申诉，望引起监管方正视。

--近日市场盛传，国家发改委提出的城镇化投资计划被中央否决、城镇化会议延期等等。发改委规划司司长徐林表示，发改委不支持靠投资拉动，新型城镇化是一个复杂的过程，是对现有体制制度的改革。

*星岛日报

--“一手住宅物业销售条例”将于周三(29日)推出满一个月，上周新盘买卖涉逾千伙的大盘元朗尚悦突被叫停止卖楼，令新盘维持仅得三盘，而条例实施近月全港累沽56伙。

--Coach 香港及澳门总经理詹森(Ralph Jansen)表示，内地加大力度反贪倡廉，对Coach在中国内地、香港和澳门没受到影响。他对中国市场非常乐观，料继续为未来增长动力。

*苹果日报

--市场消息指，中银香港 为保巿占率，周一(27日)起下调其港元同业拆息(Hibor)定价按揭息率0.1厘，至H加1.9厘，即实际息率2.1厘。锁息上限更大幅下调至最优惠利率(P按)减2.7厘，并设1%现金回赠。

--香港交易所 行政总裁李小加在其个人网志表示，预期尚未成立的伦敦金属交易所(LME)结算所(LME Clear)将于明年第三季度推出，更可即时产生可观财务收益，更有信心短期内可收回成本。

--创维数码 就分拆旗下机顶盒业务创维数字提交报告，据中和资产的报告，创维数字截至去年底止的最终估值为35亿元人民币。

*东方日报

--永隆银行常务董事兼行政总裁朱琦预料，未来本港金融市场的发展重点为资本市场及资产管理，并在人民币国际化上继续扮演重要角色。

--新世界百货 宣布斥逾7亿元人民币，收购面积约4.3万平方米的上海泓鑫时尚广场。公司认为，收购有助扩大于上海的业务据点。

--恒鼎实业 宣布，以24亿元人民币代价，出售云南及贵州省多个煤矿及洗煤厂等50%权益，公司指出售所得款项部分拟用于回购华能信托的注资及偿还短期借贷。恒鼎预计，这项出售将录得4亿元人民币收益。

*文汇报

--特步国际 表示，虽然目前库销比例与健康的水平还有些距离，但库存已经大减，并料该公司今年不会大幅关店。

--香港中航科技有限公司近日与波兰飞机制造商Marganski & Myslowski Zaklady Lotnicze签订股权转让协议，买下波方全部生产技术及知识产权，以开拓中国、南美、非洲直升机市场，亦计划在内地建立分厂。

*大公报

--香港特区政府向立法会提交的文件指出，尽管近期环球金融状况有所改善，但先进经济体仍然欠缺增长动力，故港府维持今年香港本地生产总值增长1.5%至3.5%的预测不变。

--中金投资管理 总裁罗锐表示，计划今年直接放贷规模或超过18亿港元，去年底放贷规模超过11亿港元。他续称，公司需融资5亿元，拟透过信托、基金和银行融资，具体视乎业务发展再确定。

--花样年 公布，该公司以代价1亿元人民币，与一家独立第三方共同收购宁波北仑区一个住宅项目的房产权，项目总用地面积约75,432平方米，该项目将打造为宁波北仑区地标性小区，今年将推出市场。(完)