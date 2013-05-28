国际油市：NYMEX原油跌穿94美元，因经济疲态影响需求前景

上周公布的数据显示，中国5月工厂活动萎缩，为七个月来首见，美国制造业扩张度则是10月以来最慢，这打压了大宗商品和股市。布兰特原油和美国原油均创下五周来最大单幅。

石油输出国组织(OPEC)周五将在维也纳举行会议，尽管根据参加会议的代表预计，OPEC将维持政策不变。布兰特原油期货价格非常接近产油大国沙特阿拉伯乐见的每桶100美元水准。

有关延长欧盟对叙利亚武器禁运的协商未取得进展，英国和法国自8月起或将供应武器给叙利派反对派以对抗叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)。(完)

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