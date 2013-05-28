《汇市简讯》亚洲时段日本股市再度为新西兰元/美元提供交投指引

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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* 新西兰元承压，起初因为日股日经指数开盘下跌1.4%，后来则由于澳元走软
* 澳洲媒体有报导称澳洲经济可能遭遇严重挫折，亦拖累新西兰元
* 东京开盘时美元受到普遍追捧，美元指数上扬0.28%
* 日经指数强劲反弹应可缓解新西兰元卖压
* 0.8064为今日目前为止以及隔夜市场低点，若跌破将下看0.8006趋势低位
(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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