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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 08:55 BJT

《汇市简讯》亚洲时段日本股市再度为新西兰元/美元提供交投指引

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* 新西兰元承压，起初因为日股日经指数开盘下跌1.4%，后来则由于澳元走软

* 澳洲媒体有报导称澳洲经济可能遭遇严重挫折，亦拖累新西兰元

* 东京开盘时美元受到普遍追捧，美元指数上扬0.28%

* 日经指数强劲反弹应可缓解新西兰元卖压

* 0.8064为今日目前为止以及隔夜市场低点，若跌破将下看0.8006趋势低位

(完)

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(编译 郑茵 审校 张涛)

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