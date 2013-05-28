台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北5月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为1,273.0亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行3,185亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为23亿台币，累计超额准备为1,742亿台币，加计前期1%的超额准备为2,573亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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