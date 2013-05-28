中欧贸易：中国未来10年将把瑞士手表进口关税调降60%

路透北京/苏黎世5月27日 - 根据一项自由贸易协定，中国将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%，此举应可协助重振瑞士手表制造商在其主要市场的销售。

Swatch Group 和Richemont 正苦于中国大陆对于奢侈手表需求放缓，因政府打击送礼行贿，且经济成长放缓。

瑞士对中国大陆手表出口在2012年仅成长0.6%，低于2011年的成长近49%。中国是瑞士手表第三大市场。

中国商务部部长助理俞建华周一在记者会上表示，根据中国将与一欧陆国家签订的自由贸易协定，中国将允许84%的瑞士出口品免税。

俞建华指出，瑞士手表进口关税将在第一年调降18%，随后每年调降约5%，10年后总计调降60%。

俞建华称，该协定将使瑞士手表在中国的零售价格下滑，但很难确定降价幅度。中国和瑞士将在7月中瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann访华时签署该协定。

中国是瑞士的第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国，而该项自由贸易协定将涵盖工业产品和农业产品。