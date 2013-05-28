中欧贸易：中国未来10年将把瑞士手表进口关税调降60%

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京/苏黎世5月27日 - 根据一项自由贸易协定，中国将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%，此举应可协助重振瑞士手表制造商在其主要市场的销售。
Swatch Group 和Richemont 正苦于中国大陆对于奢侈手表需求放缓，因政府打击送礼行贿，且经济成长放缓。
瑞士对中国大陆手表出口在2012年仅成长0.6%，低于2011年的成长近49%。中国是瑞士手表第三大市场。
中国商务部部长助理俞建华周一在记者会上表示，根据中国将与一欧陆国家签订的自由贸易协定，中国将允许84%的瑞士出口品免税。
俞建华指出，瑞士手表进口关税将在第一年调降18%，随后每年调降约5%，10年后总计调降60%。
俞建华称，该协定将使瑞士手表在中国的零售价格下滑，但很难确定降价幅度。中国和瑞士将在7月中瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann访华时签署该协定。
中国是瑞士的第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国，而该项自由贸易协定将涵盖工业产品和农业产品。
俞建华指出，瑞士将给予99.7%中国商品免除关税，包括所有的工业产品，如纺织品、服饰、金属产品、汽车零件等。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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