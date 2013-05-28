中港个股：海通证券今年创新业务和国际业务利润占比提高，增加绝对收益投资

路透上海5月28日 - 据上海证券报周二报导，中国大型券商--海通证券 高层表示，今年海通将继续加快业务转型，创新和国际业务的业务利润占比均将提高，并加大固定收益品种的投资，增加绝对收益投资投入。

海通证券董事长王开国在股东大会上表示：“海通将继续加快业务转型，由靠天吃饭改为主动性获取利润增长点，提高杠杆率并加大衍生金融工具的运用，增加绝对收益投资投入。海通证券在未来2至3年还将再上一个台阶。”

他指出，去年海通证券的创新业务利润占到整个公司业务利润的16.5%，今年争取占到25%；国际业务一块也是大券商核心竞争力的体现，今年以来海通国际每个月都有4,000万元人民币的净利润。去年海通国际业务一块的利润贡献为10%，今年争取提高到15%的占比。

另外，加大固定收益品种投资，增加绝对收益投资的投入力度，也是海通证券今年正在努力拓展的业务，例如期现套利就是绝对收益投资的一种。

绝对收益投资主要更多的是衍生金融工具的运用，这块收入在高盛 、摩根斯坦利 等国际投行业务中占比达到了40%至50%，中国券商这块业务在公司业务收入占比中不到5%，所以还有较大发展空间。