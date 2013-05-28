中港个股：海通证券今年创新业务和国际业务利润占比提高，增加绝对收益投资

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海5月28日 - 据上海证券报周二报导，中国大型券商--海通证券 高层表示，今年海通将继续加快业务转型，创新和国际业务的业务利润占比均将提高，并加大固定收益品种的投资，增加绝对收益投资投入。
海通证券董事长王开国在股东大会上表示：“海通将继续加快业务转型，由靠天吃饭改为主动性获取利润增长点，提高杠杆率并加大衍生金融工具的运用，增加绝对收益投资投入。海通证券在未来2至3年还将再上一个台阶。”
他指出，去年海通证券的创新业务利润占到整个公司业务利润的16.5%，今年争取占到25%；国际业务一块也是大券商核心竞争力的体现，今年以来海通国际每个月都有4,000万元人民币的净利润。去年海通国际业务一块的利润贡献为10%，今年争取提高到15%的占比。
另外，加大固定收益品种投资，增加绝对收益投资的投入力度，也是海通证券今年正在努力拓展的业务，例如期现套利就是绝对收益投资的一种。
绝对收益投资主要更多的是衍生金融工具的运用，这块收入在高盛 、摩根斯坦利 等国际投行业务中占比达到了40%至50%，中国券商这块业务在公司业务收入占比中不到5%，所以还有较大发展空间。
报导指出，在融资融券这一业务上，海通证券也将继续发挥自身资本金和客户资源的优势，今年目标是融资融券、约定购回式交易和债券质押式回购三块业务日均余额达到300亿元。 海通证券A股周一收报11.47元，过去一个月累计上涨7.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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