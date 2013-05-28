港报社评：海难究责，不能有“免查金牌”--星岛日报5月28日

海事处处长廖汉波终于为南丫海难公开鞠躬道歉。政府认了错，就要在追查错误方面秉公办理。

南丫海难夺去39人性命。当时大家不知道快速沉船夺命原因，包括海事处验船疏忽，没有要求官员道歉。随后展开的调查聆讯，揭露海事处人员验船错漏百出。调查报告上月底发表时，官员当时只表示难过和有歉意。结果，拖延到昨天，运输及房屋局局长张炳良和海事处处长廖汉波，才公开道歉，委员会对迟来的道歉，表示失望遗憾。

有解释政府当初避免用上道歉字眼，是考虑到法律责任。公开道歉等如要对错失造成的损害承担责任，今次涉及众多伤亡，外间估计索偿额会超过一亿元。

虽然拖延了一段时间，政府还是作出了道歉，究竟政府要承担多少赔偿，日后要交由法庭定夺。政府主力负责的，是调查内部公务员责任，以及针对海事处制度和运作上的弊病。政府在调查报告发表当日，即宣布成立两个小组分别负责这两项工作。当中进行内部调查的小组，由一名副处长领导，公正程度备受质疑。

调查报告指2008年《救生衣条例》生效，海事处有法不依，职员称有“不成文规定〞放生本地船只。但负责今次内部调查的副处长童汉明，《救生衣规例》正是由该部门负责。这令人质疑童汉明是“自己查自己〞。现在当局把调查小组升格，改由运房局常任秘书长黎以德负责，摆脱了纠缠不清的关系。

要确保内部调查的公信力，上述升格只是第一步，当局还要确保处内没有官员可以享受“免查金牌〞，调查结果必须向市民公布，让公众看到正义得到伸张。

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