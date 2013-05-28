港报社评：问责海事处，保障海事安全--文汇报5月28日

运输及房屋局局长张炳良昨日表示，为确保海难事故调查公正，决定将原海事处内部调查改由运输及房屋局全权负责。南丫海难报告揭露海事处监管有法不依的积习，政府须严肃追究海事处失职责任，提升海事管理水平，维护香港航运中心地位。

南丫海难调查委员会上月发表的报告书点名批评海事处监管不力。南丫海难报告已清楚指出海事处各项失误，包括没有足够儿童救生衣等，这些问题源于海事处监管存在漏洞，船只由设计、建造到检验，几乎每个阶段都接二连三有人犯错，导致船只失去应有的安全救急功能，最终快速下沉而造成严重伤亡，说明海事处在事故中负有重大责任。

香港海道繁忙，海事处有责任有效管理船只安全，维持海上秩序。海难报告对海事处提出的多项问题，正源于海事处人事作风官僚草率，内部积弊成习。全球多起海难的经验，人为问题是海难发生的其中一个主因。如果任由海事处继续存在这些问题，将影响香港航运安全，必须大力整顿。

政府改由更高层次的决策局对海事处进行内部调查，可释除公众对调查程序能否客观公正的疑虑。〝海事处制度改革督导委员会〞亦须汲取外国先进技术和经验，落实改革建议，维护香港航运中心地位。

南丫海难导致39人死亡，是香港一次特大灾难，死难者中包括不少老弱幼儿，为多个家庭留下了悲痛烙印，海事处难辞其咎。海事处处长廖汉波就海难向死伤者及家属道歉，确实太迟，但总比没有道歉好。海事处应汲取重大教训，严肃落实改革建议。

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