全球金市：金价回落，因美元及亚股双双持坚

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
美国期金 上涨0.16%至1,388.80美元。
金价仍接近4月中触及的两年低位1,321.35。今年已下跌17%，因投资者涌向高收益股市。
国际货币基金组织(IMF)的数据显示，尽管金价下跌，俄罗斯、土耳其和哈萨克斯坦等国央行在4月买进黄金，以分散其投资组合。
印度央行周一表示，银行将不得提供以黄金上市交易基金及黄金共同基金的产品为担保的放款。
印度因结婚旺季高峰期已过，其黄金需求回落。印度为全球最大的黄金市场。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五下跌0.24%至1,016.16吨，为2009年2月中以来最低水准。在2013年初时的持仓量为1,350.50吨。(完)
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(编译 戴素萍 审校)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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