港报社评：政治体制与现实脱节改组行会也无补于事--明报5月28日

立法会主席曾钰成说到行政会议发挥的作用，认为不及港英时期的行政局。香港现在的政治体制已经与现实脱节，强化行政会议只是其中一个方面，若责任政治未能透过政党政治的形式体现出来，则无论行会如何改组，对改善管治仍然效用不大。

曾钰成说行政会议作用不及行政局，具体只提及行政局议员在港督面前发言权很大，若港督不接纳局内大多数议员的意见，必须解释清楚。曾钰成这句话有较大片面性，因为除非特首限制行会成员的发言权，否则单是这句说话，很难达至行会不及行政局的结论。

其实，行政局与行政会议比较，主要在于立法会起到真正监督政府的功能，与立法局充分配合港英政府施政，完全是两回事。「梁班子」人员出事，只涉及梁振英个人的特定因素，若认为单是调整行政会议就会带来改变，只会徒劳无功。我们认为有两个改变，可望把香港带出管治困局：

（1）实施政党政治，由在立法会占大多数议席的政党执政，建立起责任政治的伦理，由选民以手中选票说话。用民主选举、选票解决管治困局，是最佳选择。

（2）另一选择是联合立法会一些党派，组成执政联盟，在议会通过法律，使政府得以施政。这个执政联盟必须强固，不能就议题而聚散，过去建制派成员为了选票而背弃政府，并不少见。

不过，执政联盟主要建基于利益考虑，成员难以从一而终，这是执政联盟天生缺陷，为政府施政增加不确定性。所以，总的而言，为了香港好，应该推行政党政治。

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