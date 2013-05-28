港报财经评论：习李泼熄救市念头--信报5月28日

习李泼熄救市念头/ 习广思

到底人民币在三年内自由浮动的可能性有几大？三年内不行，那五年内可以吗？港人其实最担心的是自己的钱包继续缩水，自2010年至今，人仔兑港纸升值近13%。习近平近期会出访美国，人民币在35个交易日内创了15次新高，官媒担心升值太快，将对中小型出口企业构成重大压力。转过来看，港人更担心港纸兑人仔的惊人贬值速度。对香港高官来说，联汇是不能触及的话题，但港人不能不自求保值？即将推出的iBond无疑是对抗通胀的好工具，但更叫人期待的应该是每年7月推出的人债。出现震荡后，昨晚美股、伦敦均休市，昨日港股回复平静。

恒指暂时在150天线或22,500点水平企稳，全日上升67点，收报22,686点。大市成交额只有426亿港元，沽空比率大跌至7.3%。说静其实也静不了，大市回稳不乏炒作。新能源股、风电股、科技股、页岩气相关股份急涨，留意资金炒来炒去，其实都是那一批股份，再度说明强势股、绩优股调整后应可再吸纳。大市成交薄弱，重磅股未见突破，中小型股份继续热炒，发挥塘水滚塘鱼的效应。正正因为资金不多，有能力者推高也只有这批中小型股。新能源及环保业务股当炒，但投资者要留意，另一批持续强势的股份，包括消费相关的青蛙王子 ，科技相关的信利 ，炒作阿里的中国动向 。

绩优股仍是市场焦点，金山软件 股价急涨，连带多只相关软件股急升。中芯 绩优继续上升，已被世界遗忘的晶门科技 过去一个月急升87%，落后丑股都有翻身的机会。大市呆滞，但炒股不炒市，基金持续收集，5月至6月正是收集及发掘股份的最佳时刻。习李班子向市场泼了一盆冷水，但同时令金融市场重新整理中国的印象，再次认清楚新领导层的思维。早前提及经济师王庆提出中国新常态有三个特点，包括1.增长减速，2.通胀处于相对高水平，3.资产价格上升压力减弱。然而，金融市场尤其是海外投资者，似乎到现在才看清中国领导人思维上的转变。

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欧罗须守稳130日圆/ 苏子

受到英国及美国假期影响，故昨天汇市交投淡静，除日圆汇价略见波动外，其他主要非美元货币均处于窄幅上落的局面，基本上全无趋势可言。留意昨天在纽西兰市场，东京入市前，美元兑日圆及欧罗兑日圆曾分别高见101.78及131.55高位，但到昨天东京入市后，两者却已分别自上述高位大幅回落至100.76及130.19低位才能回稳过来。到昨天欧洲入市后，美元兑日圆及欧罗兑日圆仅反弹至101.15及130.9水平附近已见庞大阻力，未能再度上试昨天纽西兰市场所造的高位；而且从即市价位走势上看，昨天汇市的交投虽然非常淡静，但美元兑日圆及欧罗兑日圆只是略为反弹已见有较显着的沽压涌现，限制了汇价进一步上升的动力。

因此，昨天美元兑日圆及欧罗兑日圆在纽西兰市场所造的高位，已可视作本周余下时间回升时的重要阻力位，如汇价一直乏力升逾上述阻力高位波动及收市，预料整体走势将以小涨大回的形式继续往下寻底！特别留意若稍后欧罗兑日圆失守昨天东京入市时所造的130.19低位后，可以迅即跌至130心理关口以下波动的话，相信欧罗兑日圆的技术走势已见显着转劣，将令日圆整体走势进一步转强，从而拖累美元兑日圆亦成功跌破100这个被视作非常关键的重要心理支持位。

本周收市时若欧罗兑日圆已跌至10周SMA的128.9支持以下，相信欧罗兑日圆已经正式结束自上月4日的119.1低位开始的上升浪，若欧罗兑日圆调整自上述的低位升至上周三的133.81高位的50%及61.8%，下跌目标可分别低见126.46及124.72支持。

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