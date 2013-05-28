港报财经评论：弱势行业中，不乏强势股--经济日报5月28日

弱势行业中，不乏强势股/ 林瑞芬

港股经上周回挫后，昨略为喘跌，收22,686，微升67点；国指收报10,753，微升31点；大市成交额约426亿港元，仍在调整反覆当中。尽在不言中，盈利方为支持股价反弹甚至再创高的硬道理。盈利方为支持股价反弹甚至再创高的硬道理，上周在联想 及腾讯 体现，昨又爆出只金山软件 ，因季绩佳刺激股价急升18.8%至11.74港元。上年底始一路叫大家留意金山，心机没白费。对于一类股价一浪高于一浪，破顶之后，股价就无统一预计目标的股份，实在不宜估顶；相反，设下止赚位于中期关键支持轨或50天平均线，滚存利润式谋最大利润化。错失机会的，则要耐心等候每次股份因其他不关乎触及公司盈利前景根基的消息而走低的良机。上周都建议留意低吸信利 机遇，只是低吸把握位未及至4港元，昨已见急回升至4.95港元。

不同于过去中国经济高速起飞期，标签中资股，市场人士对所有中资概念股当另眼相看。中国社会科学院数量经济所副所长李雪松承认，中国不应该依赖刺激经济政策推动经济发展。经济低增长发展，是现实，那就要像联想控股董事长柳传志传达的智慧，大环境改造不了，就要努力去改造小环境，小环境还改造不了，就要好好去适应环境，等候改造的机会。联想集团 近几季业绩启示，PC增长往往胜全球PC，在于开拓新市场的成功，智能手机亦开始有盈利。未来，中资企业就要去改造小环境，适应环境，又非所有中资股都能像联想般成功，故未来两、三年，投资中资概念股不是无钱途，只要有眼光地选择到具适应力的管理层带领的中资股，都是有钱途，中资概念股份化形势，优势股，股价只有一浪高于一浪，直至产品销量放缓。相反，未具适应力的逆势股，因现况业务可能已是过去式，股价纵长期筑底，都把握不到何时真正扭势回升。

看本周一本报的《投资理财周刊》，其中一个公司专访是天虹纺织 ，再翻阅股价走势强势，倒行反思，谁说纺织业已是夕阳行业，纺织股烂如泥，印证柳传志言，公司适应力的关键。集团于2006年冲到越南发展，当地出口税制优惠，结果造就天虹生存及壮大空间。相反，中国内地纺织巨人魏桥纺织 背负国企包袱可能太沉重，截至2012年12月31日，雇用员工高达82,000人，不是话冲出中国就可以冲出，因涉及当地失业问题，就是这削弱了适应力。近几年，营业额愈做愈缩，近年收益靠发电多于靠纺织。

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国指续上落，高息股稳健/ 余少文

5月虽未结束，但料国企指数短期仍然是上落格局，继续待变。市况不明朗下，个别股份虽有炒作，但也可留意高息中资股，只要业务稳定，可以作为避难所或收高息。国企指数昨日升31点或0.3%，收10,753点，结束上周四连跌走势，但成交额只有83亿港元，是今年最低成交额，反弹成交缩兼昨日只有半数主板H股随大市上升，令人担心后市。而红筹指数升11点或0.3%，收4,337点，成交额35亿港元，内房股并没有受到中国内地会扩大房产税的消息所影响，撑住红指。上周放假前已指出国指四线汇聚待变，尽管国指周四已急挫，但仍认为国指待变格局未变，短期或会在10,500点至11,300点区间上落，因为是牛熊分界线即250天平均线和100天平均线附近，指数4月曾跌穿250天线惟很快重返这线之上，而指数在5月上旬则受制100天平均线而跌至昨日。

市场目前对后市意见不一，也比较滑头认为是可升可跌，因为人民币持续强势下，热钱流入中国内地，A股一旦结束整固而向上，中资股没有理由不跟随；但美股高位随时回落，以及日股连日下跌，外围一旦全线走低，港股作为环球投资者的提款机，中资股也没有理由不跌，所以每当大市处于待变时会尴尬，因为结果是可升可跌。虽然五穷月未结束，但先升后跌走势似乎不会有变，踏入六绝月情况也不乐观，加上大市目前处于上落格局，最好采观望策略，即使入市也宜留意一些高息的中资股，若然这些高息中资股是业绩稳定公司，吸引力更大，防守性亦强，一旦市况确认向下而坐艇，还可以收高息然后等市况好转。

会以息率超过6厘的股份视作高息股，因为即使有10%股息税，净息率仍有5厘以上，按彭博综合证券商预测数字，至少有20只中资概念股份息率符合高息要求，预期最高息是新华文轩 超过10厘息，然后是9厘息以上的中国宏桥 和奥普集团 。只是不少预期高息的股份，今年盈利表现或回落，仍未反映在预测数字身上，最终有机会影响派息，所以留意高息股时，不妨将盈利增长作为考虑之列，但要避开内房股，因为中国会扩大房产税范围，对内房股的影响未明。按彭博预测，盈利可增长兼高息的股份包括中铝国际 、庆铃汽车 、宏桥、中国服饰 、越秀交通 、天能动力 等，美银美林报告看好宏桥，指宏桥股价近日调整只是除息后的获利回吐，而铝价有机会跟随需求或行业产能减少而回升，以及宏桥生产成本低。

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