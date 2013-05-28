韩国已公布经济指标--2013/5/28

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.3% @-r 6月6日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.2% +1.3% 6月2日 -- 工业生产(m/m) 3月 -2.6% @-p -0.9% @-r 5月30日 -- 失业率 4月 3.1% @ 3.2% @ 6月11日 -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差24 r 顺差33 r 6月1日 -- 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选