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货币新闻 | 2013年 5月 28日 星期二 09:28 BJT

芝加哥期市：玉米合约升至近四周高位，因美国中西部降雨引发种植推迟疑虑

7月小麦期货合约 下跌0.14%至每蒲式耳6.94-1/2美元，上周五收跌0.82%。

美国国家气象局称周末出现大雨天气，引燃中西部种植将放缓的担忧。

不断有传言称，全球最大的大豆进口国中国取消了对巴西大豆的部分买单，而且美国畜禽生产商在进口更多南美船货，大豆价格因此承受更多压力。

美国农业部上周五证实，向中国售出18万吨新作硬红冬麦。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一称，中国上周买入650,000吨美国小麦，为今年以来第二度如此大手笔买入。 (完)

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