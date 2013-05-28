芝加哥期市：玉米合约升至近四周高位，因美国中西部降雨引发种植推迟疑虑

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
7月小麦期货合约 下跌0.14%至每蒲式耳6.94-1/2美元，上周五收跌0.82%。
美国国家气象局称周末出现大雨天气，引燃中西部种植将放缓的担忧。
不断有传言称，全球最大的大豆进口国中国取消了对巴西大豆的部分买单，而且美国畜禽生产商在进口更多南美船货，大豆价格因此承受更多压力。
美国农业部上周五证实，向中国售出18万吨新作硬红冬麦。
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一称，中国上周买入650,000吨美国小麦，为今年以来第二度如此大手笔买入。 (完)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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