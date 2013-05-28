芝加哥期市：玉米合约升至近四周高位，因美国中西部降雨引发种植推迟疑虑

7月小麦期货合约 下跌0.14%至每蒲式耳6.94-1/2美元，上周五收跌0.82%。

不断有传言称，全球最大的大豆进口国中国取消了对巴西大豆的部分买单，而且美国畜禽生产商在进口更多南美船货，大豆价格因此承受更多压力。