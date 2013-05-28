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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 09:39 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌破1.2900，美元/日圆涨势引领美元全面走强

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* 欧元/美元在1.2900下方的停止单被触发并跌至1.2884，美元在亚洲市场走强

* 美元/日圆大幅上涨令美元获得全面买需

* 1.2850前存在买盘，1.2820前的买需更强

(完)

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