路透基点：开元酒店集团2.98亿美元贷款获超额认贷--RLPC

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，浙江开元酒店投资管理集团有限公司(以下简称“开元酒店集团”)的2.98亿美元等值贷款已获得的认购额较最初融资目标高出约40%。

消息人士称，承诺费预计将会下调。

该交易包括4亿元人民币(6,500万美元)三年期境内再融资贷款，以及2.33亿美元境外贷款。境外贷款的借款人为在英属维京群岛注册的Spearhead Global；一如先前报导，境外部分贷款分为1.61亿美元三年期子弹式贷款，以及7,200万美元一年期循环信贷。

境内贷款利率为中国人民银行利率的110%，境外贷款利率则为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

银行受邀分三个层次参贷：

承贷6,000万美元等值或以上，综合收益为350个基点并获得牵头行兼簿记行头衔，境外贷款部分的先付费用为300个基点，境内贷款的先付费用为180个基点；承贷3,000-5,900万美元，综合收益为335个基点并获得主办行头衔，境外贷款部分的先付费用为255个基点，境内贷款为157个基点；承贷1,500-2,900万美元，综合收益为320个基点并获得安排行头衔，境外贷款部分的先付费用为210个基点，境内贷款为110个基点。

4月19日在开元酒店集团总部所在地--浙江杭州举行了银行会议。

开元酒店集团成立于2001年，注册资本为8.11亿元人民币。目前该集团的业务涵盖酒店管理与咨询、酒店管理软件开发以及会展服务。开元酒店集团在全国22个省、自治区和直辖市管理着超过100家酒店。

该集团截至去年第三季末的总资产为31.3亿元人民币(5.11亿美元)，负债19.2亿元。

开元酒店集团的多数股东--浙江开元德威旅游投资有限公司是开元旅业集团的全资子公司。凯雷集团旗下的Sky Town Investment是公司第二大股东，持股39.95%。