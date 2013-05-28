澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元双双跌向近期低点，市况清淡

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
澳元重要支撑位在2012年低位0.9581美元，若突破该水准，将下探2011年10月以来最低位0.9388。第一道阻力位在0.9700。
澳元贸易加权指数 挫跌至一年低位73.8，受欧元兑澳元 徘徊在18个月高位所打压。
市场略为扩大澳洲进一步降息的押注，认为6月降息至纪录低位2.5%的可能性为25%，上周为16%。
新西兰元兑美元 亦承压，从盘初的0.8089跌至0.8068。本月已下挫近6%，上周并触及八个半月低位0.8006。
支撑位在0.8040，之后为年内低位0.8006，阻力位在0.8140。(完)
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* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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