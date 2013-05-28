香港热股：中国太平复牌早盘初段大涨逾14%，此前公布增持子公司权益

该股早盘初段一度涨至14.12港元，香港时间09:53，升12.46%，报13.9港元；大市恒生指数 则升0.04%。

中国太平此前公布，将以105.8亿元人民币（约133亿港元）向母公司收购太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的相应股权和资产，代价将以发行新股方式支付，发行价为每股15.39港元，较上周五（24日）即停牌前收市价有25%溢价。