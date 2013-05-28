香港热股：中国太平复牌早盘初段大涨逾14%，此前公布增持子公司权益

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透香港5月28日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周二复牌早盘初段大涨逾14%，触及约两个半月高位，因此前公布增持子公司权益。
该股早盘初段一度涨至14.12港元，香港时间09:53，升12.46%，报13.9港元；大市恒生指数 则升0.04%。
中国太平此前公布，将以105.8亿元人民币（约133亿港元）向母公司收购太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的相应股权和资产，代价将以发行新股方式支付，发行价为每股15.39港元，较上周五（24日）即停牌前收市价有25%溢价。
德意志银行的报告称，预计交易对中国太平的每股盈利只有轻微的摊薄作用，有助纾缓市场担忧。该行重申对中国太平“买入”评级，并认为此次重组有利于公司提升增长潜力。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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