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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 09:57 BJT

香港热股：中国太平复牌早盘初段大涨逾14%，此前公布增持子公司权益

路透香港5月28日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周二复牌早盘初段大涨逾14%，触及约两个半月高位，因此前公布增持子公司权益。

该股早盘初段一度涨至14.12港元，香港时间09:53，升12.46%，报13.9港元；大市恒生指数 则升0.04%。

中国太平此前公布，将以105.8亿元人民币（约133亿港元）向母公司收购太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的相应股权和资产，代价将以发行新股方式支付，发行价为每股15.39港元，较上周五（24日）即停牌前收市价有25%溢价。

德意志银行的报告称，预计交易对中国太平的每股盈利只有轻微的摊薄作用，有助纾缓市场担忧。该行重申对中国太平“买入”评级，并认为此次重组有利于公司提升增长潜力。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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