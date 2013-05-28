版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 09:56 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹，受获利了结以及大规模买盘传言刺激

0142GMT

* 澳元/美元自0.9597反弹，因一些基金回补空头仓位

* 有传言称0.9585下方有强劲买需

* 澳元/美元下跌部分是因为本地媒体的偏空论调

* 先驱太阳报(Herald Sun)的McCrann警告称，澳洲经济可能遭到“毁灭性的破坏”

* 这一负面看法是基于出口下降和新项目成本上升

* 澳元/美元回升至0.9625，小时图上看阻力位为周一收盘水准0.9635

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐