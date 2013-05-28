《汇市简讯》澳元/美元反弹，受获利了结以及大规模买盘传言刺激

* 澳元/美元自0.9597反弹，因一些基金回补空头仓位

* 有传言称0.9585下方有强劲买需

* 先驱太阳报(Herald Sun)的McCrann警告称，澳洲经济可能遭到“毁灭性的破坏”

* 这一负面看法是基于出口下降和新项目成本上升