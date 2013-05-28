《中国2013年经济指标各方预测值一览》--5月28日

路透上海5月28日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年4月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/13年5月 7.7%/7.8% 总值(GDP) 7.7%/中金公司/5月 (7.7%为2013年一季度数据) 8%/IMF/4月 8.3%/世界银行/4月 7.8%/澳新银行/4月 7.8%/摩根大通/4月 8.2%/亚洲开发银行/4月 8.5%/OECD/3月 9%/星展银行/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 *3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/13年5月 2.4%/2.6% 价格指数(CPI) 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -2.6%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 16.5%/人民大学/12年11月 16.1%/13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 7,929亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 181.6亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 12.8%/14.3% 零售总额 固定资产投资 18% 22.5%/海通证券/13年5月 20.6%/20.6% (不含农户) 22%/国家信息中心/12年12月 （20.6%为2013年1-4月数据） 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)