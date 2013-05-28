台湾汇市：台币盘初实际成交于平盘偏弱，外资美元买盘稍强且韩元亦走低

路透台北5月28日 - 台币兑美元 周二盘初实际成交较上日尾盘偏弱。市场人士指出，盘初外资似看弱亚币，美元买盘稍强，因韩元 亦跟随日圆 走低；不过台币汇价走低后亦见出口商月底抛汇需求陆续出笼，再度将台币汇价带回29.900附近交投。

汇银人士指出，台湾央行在盘中见调节部位，但力道不大，主要应维持台币于区间波动，避免瞬间波动过大。

若不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.900-29.920；上日则在29.850-920，央行上日作价收于29.971。

本地时间10:00，台币兑美元升值6.3分报29.908。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初外资美元买盘较为积极

* 出口商仍有抛汇需求，但并不着急

* 日圆、韩元及人民币 均偏弱反应，台币难以独涨

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币 较上日尾盘亦走弱

* 开盘50分钟，台北外汇经纪公司成交量约1.42亿美元，较上交易日同时段0.56亿美元增温

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.930

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