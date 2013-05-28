台湾债市：五年公债殖利率早盘弹破颈线支撑，因美债殖利率上扬

路透台北5月28日 - 台湾公债殖利率周二早盘上涨，五年券102/2 成交量明显扩大。因在亚洲盘交易的美国指标10年期公债 殖利率弹升，令台债纵有景气灯号连八个月黄蓝灯的史上最长纪录利多挹注，也无法浇熄盘势偏空的气焰。

交易员表示，今早美国指标10年期公债殖利率一度弹至近2.05%，较上周五升了近5个基点。这促使台债交易商在开盘后即偏空操作，102/2殖利率带量越过0.96%附近的颈线支撑，有进一步向0.98-1.0%寻求测试的机会。预估今日102/2主要交投区间暂看在0.960-0.980%。

“美债反弹，大家对景气对策信号的利多没啥反应。”一位证券商交易员说。

台湾经建会昨日公布4月景气概况，其中景气对策信号综合判断分数由上月18分减为17分，灯号维持黄蓝灯。领先指标恢复上升走势，同时指标则持续下跌，显示影响国内景气复苏之不确定因素仍多。

交易员观察市场的最新动态：

* 五年券虽偏空，不过市场资金充沛且附买回(RP)成交利率微幅向下，殖利率弹幅有限。

* 10年增额券102/6R将在6月初开始发行前交易，留意近日是否有弃权卖压出笼。

* 五年券殖利率弹至0.98-1.0%，或可吸引养券买盘进场。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.955%-0.975%。

本地时间10:17最新报价：

* 102/2殖利率弹0.66基点，报0.9616%。

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