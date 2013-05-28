台湾债市：公债RP利率大致持稳，企业准备现金股利抵销缴税紧缩因素

路透台北5月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持稳在既有区间。资金调度人士指出，虽有月底营业所得税的紧缩因子，但因企业也开始准备现金股利发放而购买基金，使得投信不但没有走钱，反而让买券的需求有增无减。

证券商资金调度人士指出，今日投信几乎没有走钱，且有几家因找不到公司债可承做，转而接受利率较低的公债。

一大型票券商交易员则表示，近期有大型企业为了准备现金股利，开始向投信买货币或债券型基金，也有直接上门来要券的，因此不但没感受到投信因客户缴税而被抽资金，反而没有太多筹码可供承做。

另一票券商交易员也强调，由于同业RP利率都偏低，因此明日会将公司债RP下调，一个月期公司债RP利率将从0.66-0.67%，一律下调为0.66%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。