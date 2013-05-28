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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 11:01 BJT

台湾债市：公债RP利率大致持稳，企业准备现金股利抵销缴税紧缩因素

路透台北5月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持稳在既有区间。资金调度人士指出，虽有月底营业所得税的紧缩因子，但因企业也开始准备现金股利发放而购买基金，使得投信不但没有走钱，反而让买券的需求有增无减。

证券商资金调度人士指出，今日投信几乎没有走钱，且有几家因找不到公司债可承做，转而接受利率较低的公债。

一大型票券商交易员则表示，近期有大型企业为了准备现金股利，开始向投信买货币或债券型基金，也有直接上门来要券的，因此不但没感受到投信因客户缴税而被抽资金，反而没有太多筹码可供承做。

另一票券商交易员也强调，由于同业RP利率都偏低，因此明日会将公司债RP下调，一个月期公司债RP利率将从0.66-0.67%，一律下调为0.66%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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