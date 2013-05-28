表格：德国4月进口物价较前月下滑1.4%，较上年同期下滑3.2%

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透柏林5月28日 - 德国联邦统计局周二公布，4月进口物价较前月下滑1.4%，较上年同期下降3.2%。
路透调查预估，4月进口物价较上月下滑0.5%，较上年同期下降2.3%。
德国进口物价 (变动百分比%)
13年4月 13年3月 12年4月
较上月 -1.4 -0.1 -0.5
较上年同期 -3.2 -2.3 +2.3
指数(基数2005年) 116.8 118.4 120.6 (完)
(编译 侯向明; 审校 艾茂林)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。