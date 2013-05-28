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货币新闻 | 2013年 5月 28日 星期二 14:18 BJT

表格：德国4月进口物价较前月下滑1.4%，较上年同期下滑3.2%

路透柏林5月28日 - 德国联邦统计局周二公布，4月进口物价较前月下滑1.4%，较上年同期下降3.2%。

路透调查预估，4月进口物价较上月下滑0.5%，较上年同期下降2.3%。

德国进口物价 (变动百分比%)

13年4月 13年3月 12年4月

较上月 -1.4 -0.1 -0.5

较上年同期 -3.2 -2.3 +2.3

指数(基数2005年) 116.8 118.4 120.6 (完)

(编译 侯向明; 审校 艾茂林)

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