李克强称中德可打造经济“梦之队”

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林5月27日 - 中国国务院总理李克强周一表示，中国已准备好向德国投资者开放新的经济领域。这凸显出中国希望绕过欧盟与德国建立特别双边关系。

李克强在访问柏林期间会见德国商业代表时称，如果中国和德国以一种理想的最佳方式合作，将会打造一支“梦之队”。

李克强希望中德深化在制造领域的合作，并特别强调欢迎德国企业投资中国的物流、教育及医疗领域。

欧盟执委会负责监督欧盟成员国与第三国的贸易关系，目前尚不清楚在其他成员国禁入的领域中国能向德国提供特别准入的程度，但李克强的言论强调了中德对于彼此的重要性。

中德2011年双边贸易额接近1,500亿欧元，而德国在中国与欧盟的贸易总额中约占三分之一的比重。

针对欧盟执委会对中国光伏产品征收高额关税的计划，德国周一与一些欧盟成员国共同表示反对，这进一步强调了中德经济关系的重要性。（完）