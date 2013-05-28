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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 12:46 BJT

更新版 1-新债招标：国开行福娃债增发收益率多低于预期，资金改观激励需求

* 国开行“福娃债”增发收益率多低于预期
    * 一年期中标收益率偏离预测均值幅度稍大
    * 资金逐渐脱离此前紧势，刺激新债需求
    * 五期新债投标倍数均超过2倍

 (新增交易员评论及更多细节)
    路透北京5月28日 - 中国国家开发银行 周二第三次增发今年18-22期固息金融
债(市场俗称“福娃债”)，除三年品种中标收益率符合预期外，其他期限均低于预期。资金
逐渐脱离此前紧势，加之此次新债缴款日避过了月末关口，刺激机构需求，致今日招标呈现
火热场面。

    业内人士透露，国开行上午招标的一、三、五、七及10年五期固息债，中标(加权)收益
率分别为3.1565%、3.6812%、3.8431%、3.9710%和4.0739%；此前的预测均值为3.22%、3.68
%、3.87%、3.99%和4.09%。
    
    其中美国式招标的三年和七年品种，边际中标收益率分别是3.70%和3.9883%。各期限债
券的投标倍数分别为3.01倍、2.50倍、2.62倍、3.19倍和2.66倍。   
    
    “整体需求很不错!我觉得最关键的是缴款日在6月3号，而且今天资金面也还可以啊，
正回购才120亿，央票量也不大，缴税因素还没过，央行(公开市场操作)应该是有考量的。
”北京一券商交易员称。
    
    当前资金面情况尚可，中国人民银行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央
票，发行利率均走稳，单日净回笼190亿元人民币。但市场人士表示，短期资金面仍将面临
财税缴款的扰动。 
    
    相对其他品种，今日国开行一年期债中标收益率偏离预测均值幅度稍大，落在预测区间
下限。北京一国有银行交易员对此分析，“有些机构本来就不能拉长期限，比如货币市场基
金，也要配点短期利率债，国开债流动性比(进出)口行债更好，收益率又比央票高，会配一
点。”
    
    中信证券最新发布的利率市场周报认为，鉴于经济增长没出现反弹迹象，近期债市风险
仍在资金面，而资金面冲击在财政存款上缴时点过后将随之减弱。对配置型机构而言，由于
收益率上行的概率有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融
债的配置价值。 

    国开行上周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，
除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的
超高定位尤为引人关注。 
       
    银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种
最新收益率分别为3.2924%、3.7142%、3.8995%、4.0398%和4.1120%。
    
    国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日和
5月14日进行了两次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下：
    
                           一年      三年    五年      七年     10年 
   票面利率                3.15%    3.6790%  3.89%    4.0662%  4.15% 
   首次增发加权中标收益率  3.5014%  3.8115%  3.9864%  4.1237%  4.2095% 
   二次增发加权中标收益率  3.1542%  3.6789%  3.8642%  3.9823%  4.0889%
    
    今日增发债的具体条款如下：

                     第18-22期债第三次增发
    ---------------------------------------------------
    发行总量         3/5/10年不超过60亿元 
                    1/7年分别不超过50亿元和70亿元 
    期限/计息方式    一、三、五、七、10年/固息  
    招标方式         1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
                     3/7年：多种价格(美国式)招标方式
    缴款日/起息日    6月3日/4月11日
    分销期           5月29日-6月3日      
    上市日           一年：6月5日；
                    三年、五年、七年和10年：6月7日
    基本承销额       不设立
    付息频率         按年 
    发行人增发权利   保留
    ---------------------------------------------------
    
    2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单
个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)     

 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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