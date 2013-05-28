更新版 1-新债招标：国开行福娃债增发收益率多低于预期，资金改观激励需求

* 国开行“福娃债”增发收益率多低于预期 * 一年期中标收益率偏离预测均值幅度稍大 * 资金逐渐脱离此前紧势，刺激新债需求 * 五期新债投标倍数均超过2倍 (新增交易员评论及更多细节) 路透北京5月28日 - 中国国家开发银行 周二第三次增发今年18-22期固息金融 债(市场俗称“福娃债”)，除三年品种中标收益率符合预期外，其他期限均低于预期。资金 逐渐脱离此前紧势，加之此次新债缴款日避过了月末关口，刺激机构需求，致今日招标呈现 火热场面。 业内人士透露，国开行上午招标的一、三、五、七及10年五期固息债，中标(加权)收益 率分别为3.1565%、3.6812%、3.8431%、3.9710%和4.0739%；此前的预测均值为3.22%、3.68 %、3.87%、3.99%和4.09%。 其中美国式招标的三年和七年品种，边际中标收益率分别是3.70%和3.9883%。各期限债 券的投标倍数分别为3.01倍、2.50倍、2.62倍、3.19倍和2.66倍。 “整体需求很不错!我觉得最关键的是缴款日在6月3号，而且今天资金面也还可以啊， 正回购才120亿，央票量也不大，缴税因素还没过，央行(公开市场操作)应该是有考量的。 ”北京一券商交易员称。 当前资金面情况尚可，中国人民银行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央 票，发行利率均走稳，单日净回笼190亿元人民币。但市场人士表示，短期资金面仍将面临 财税缴款的扰动。 相对其他品种，今日国开行一年期债中标收益率偏离预测均值幅度稍大，落在预测区间 下限。北京一国有银行交易员对此分析，“有些机构本来就不能拉长期限，比如货币市场基 金，也要配点短期利率债，国开债流动性比(进出)口行债更好，收益率又比央票高，会配一 点。” 中信证券最新发布的利率市场周报认为，鉴于经济增长没出现反弹迹象，近期债市风险 仍在资金面，而资金面冲击在财政存款上缴时点过后将随之减弱。对配置型机构而言，由于 收益率上行的概率有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融 债的配置价值。 国开行上周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响， 除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的 超高定位尤为引人关注。 银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为3.2924%、3.7142%、3.8995%、4.0398%和4.1120%。 国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日和 5月14日进行了两次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下： 一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15% 首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095% 二次增发加权中标收益率 3.1542% 3.6789% 3.8642% 3.9823% 4.0889% 今日增发债的具体条款如下： 第18-22期债第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5/10年不超过60亿元 1/7年分别不超过50亿元和70亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式 3/7年：多种价格(美国式)招标方式 缴款日/起息日 6月3日/4月11日 分销期 5月29日-6月3日 上市日 一年：6月5日； 三年、五年、七年和10年：6月7日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单 个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)