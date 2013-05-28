更新版 1-中国公开市场：央行单日净回笼190亿元，短期资金面仍存扰动因素

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路透北京5月28日 - 当前资金面情况尚可，中国人民银行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央票，发行利率均走稳，单日净回笼190亿元人民币。但市场人士表示，短期资金面仍将面临财税缴款的扰动。

“今天资金很松，公开市场操作也就是小小量，可能还不如一家大行马上要缴的税款多呢，”北京一国有大行交易员称，“企业所得税上缴大家预期都很足了，都有准备，后期会减少拆出量，(资金)价格受影响就是了，但我认为总量问题不大。”

华南地区一银行交易员亦表示，当前市场资金面总体较平稳，单日净回笼190亿元，影响不大。

受财税缴款因素扰动，本月中开始，七天期质押式回购加权利率 在大多数时间处于3.60%以上，较月初的2.95%大幅走高。今日七天回购加权利率较昨日大幅跳水，至3.54%，但市场人士表示大型银行尚未上缴企业所得税，时点扰动仍未完全显现。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

央行公告显示，今日进行的120亿元28天期正回购，中标利率维持在2.75%不变，同时发行的70亿元三个月期央行票据，中标收益率亦持平在2.9089%。

上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解近期银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。周二和周四发行的三个月期央票参考收益率均持稳在2.9089%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 120

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 70

（周四） 待定 央票到期 -- 正回购到期 300 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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