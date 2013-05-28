中国票据市场：银监会排查农村中小金融机构违规票据，转贴利率上涨

路透上海5月28日 - 消息人士透露，中国银监会日前下发通知称，要求排查东北三省、山东等地的部分农村中小金融机构的违规票据业务，重点仍在于通过合同安排为其他银行腾挪和隐瞒自身信贷规模等。

交易员周二表示，上述排查，将导致部分票据原来的“逃信贷规模出口”被堵住，加之临近月末因素共同作用，本周起转贴利率应声上涨。

这份名为关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知称，各地银监局要立即组织辖内农村信用联社、农村银行和村镇银行，对截至4月末的票据业务进行排查；监管部门要对重点机构进行核查，重点检查贴现资产和负债、买入返售和卖出回购票据发生额较大的机构，以及与商业银行互为对手大量交易的票据业务。

华北一地方性银行交易员称，“这种情况阻碍了票据出口，如果没有这个因素，即使是月底，转贴贴利率也不会涨的这么快。”

该交易员透露，目前转贴价格已由上周末的年息4.3%左右，涨至4.4%-4.5%附近，同时也带动了直贴利率的上行；在此情况下，考虑到6月作为半年末的重要时点，即使5月过后，预计转贴利率向下空间也有限。

对于对未来业务的影响，上海一股份制银行交易员认为，监管层肯定无意将票据业务“一棍子打死”，更多的目的在于堵住漏洞，并希望票据业务能保持在适当的规模上，而非利用这些违规出口永无止境的增加；另外，在这个出口被堵住后，一些与券商合作定向资管计划，可能成为新的腾出信贷规模手段。

通知要求，有关农村中小金融机构要彻底整改票据违规问题，严控票据规模和增速。对业务规模过大或增长过快的，要采取切实措施，尽快制定压降方案，确保业务压缩到合理范围。对已经发生的违规交易，要尽快收回资金，确保资金安全；对虽已签订合同，但资金尚未划转、存在违规隐患的，要立即中止交易。

通知并称，排查的内容还包括是否逆程序开办票据业务，即他行先行垫付票据购买资金，由农村中小金融机构购买或贴现票据、是否违规与票据中介合作、是否乱用会计科目隐瞒真实交易逃避内控与监管等。排查工作应于5月底前结束。各银监局应于6月10日前报送本辖区相关机构票据违规业务排查整改汇总报告、检查情况表及责任人处理情况。

中国银监会曾于2011年7月下发通知，全面开展票据业务检查，重点检查金融机构是否通过票据贴现逃避信贷规模等，并严禁从事或参与以规避信贷规模为目的的票据买卖行为。

通知所称的农村中小金融机构违规票据业务，主要指商业银行以先卖断再回购的方式，将票据转给交易对手农村信用社等，从而成功将信贷规模从自身报表中消除；而对手方的农信社则借其独有的会计核算漏洞优势，将占用信贷规模的票据转贴(买断)与不占规模的票据回购混在一起核算，也避开了信贷规模。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。