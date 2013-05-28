日本股市：日经指数早盘小升，市场看似稳定但仍脆弱

路透东京5月28日 - 日本股市日经指数周二早盘小幅走高，在近几日剧烈震荡后再度稍微站稳脚步，因一些投资者敲进丰田汽车 和索尼 等跌幅较大的个股。

然市场人气仍脆弱，上周的剧烈走势引发外界怀疑这波可观的多头行情能否持久。这波多头走势将日经指数拱上五年半高位。

日经指数 早盘上涨0.6%，至14,223.39点，盘初几分钟曾下跌1.4%至低于14,000点。该指数上一个交易日跌3.2%。

丰田汽车上涨3.2%，为主板成交量第二大个股，索尼亦放量上涨1%。