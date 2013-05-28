日本股市：日经指数早盘小升，市场看似稳定但仍脆弱

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透东京5月28日 - 日本股市日经指数周二早盘小幅走高，在近几日剧烈震荡后再度稍微站稳脚步，因一些投资者敲进丰田汽车 和索尼 等跌幅较大的个股。
然市场人气仍脆弱，上周的剧烈走势引发外界怀疑这波可观的多头行情能否持久。这波多头走势将日经指数拱上五年半高位。
日经指数 早盘上涨0.6%，至14,223.39点，盘初几分钟曾下跌1.4%至低于14,000点。该指数上一个交易日跌3.2%。
丰田汽车上涨3.2%，为主板成交量第二大个股，索尼亦放量上涨1%。
东证股价指数 早盘上涨0.4%报1,158.77点。(完)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。