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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 11:36 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢可能继续上升，因泰国制造业数据弱于预期

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* 泰国制造业数据疲弱，可能推动美元/泰铢继续上升

* 泰国4月制造业产出较上年同期下降3.84%，预估为上升1.7%，3月为上升0.54%

* 该数据可能加大泰国央行压力，使之明日或以超过25基点的幅度降息

* 不过财政部表示，需要75基点的降息，才能有效抑制外资流入

* 美元/泰铢最新报29.92-29.95

(完)

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(编译 郑茵 审校 高琦)

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