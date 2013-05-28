台湾货币市场：短率续处低位，月底缴税紧缩效应暂不明显

* 月底短率依旧持稳低位

* 银行间税款缴库落在6月初

* 资金需求方提前因应月底效应

记者 詹静宜

路透台北5月28日 - 台湾银行间短率周二依旧持稳低位，月底缴税高峰期将至但影响尚不明显。随着税款陆续涌入银行体系，而银行间税款缴库时间落在下月初，令月底银行资金仍显宽裕，短率续处既有低位区间。

资金调度人士认为，由于整体市场资金持续充裕，有拆入需求的银行并不好找，目前并未感受到月底缴税资金紧缩效果；而部分超额准备比较多的银行，央行亦有帮忙代收，以维持市场资金情势平稳。只不过市场预期周四、周五税款紧缩效应将最为明显，资金需求方仍倾向谨慎因应。

“都没任何紧缩的感觉，拆入也都很好拆。”一位拆入方大型民营银行业调度人士说。

另一拆入方小型银行指出，为提前因应月底资金紧缩效应，近日倾向承作跨旬拆入，利率成本虽略有垫高，但可确保月底资金调度不成问题。

目前综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日，至于营业事业所得税及房屋税各银行代扣税款缴入台银的时间则订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库。

本地时间11:40时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元暂走升6.3分报29.908。

**台股 微升0.02%，报8,282.08点；成交量 报384.75亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂在0.388-0.43%，上日在0.370-0.430%。

**发票量偏少、短票利率持稳**

在短票市场方面，大型票券商认为，今天发票量仍偏少，昨天开始有大行库比较保守，但今天又开始丢钱，目前票量还是不太够。上半周看不出来月底资金紧缩情况，预估企业法人户及个人大户税款缴纳将集中在周四、周五，仍须小心因应下半周资金调度。

“月底效应淡化，这旬钱应该够!”一位大型票券商资金调度人士称。

大型银行间调度人士表示，虽逢月底银行间资金宽裕，仍有买短票去化资金的需求，短票的利率续处低位；不过大型金融机构资金调度人士则指出，快到旬底需要调度资金，操作上比较保守，今天没有买票。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；大致同上日。

本周央行存单到期金额为9,570.95亿台币。今日央行存单到期1,273亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 。

本周余日央行存单到期情况为：周三57亿、周四2,619.25亿及周五2,423.2亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负69亿台币，超额准备为1,607亿台币，加计前期1%的超额准备为2,438亿台币。

**RP利率持稳既有区间**

债券市场附买回(RP)成交利率周二持稳在既有区间。资金调度人士指出，虽有月底营业所得税的紧缩因子，但因企业也开始准备现金股利发放而购买基金，使得投信不但没有走钱，反而让买券的需求有增无减。

证券商资金调度人士指出，今日投信几乎没有走钱，且有几家因找不到公司债可承做，转而接受利率较低的公债。

一大型票券商交易员则表示，近期有大型企业为了准备现金股利，开始向投信买货币或债券型基金，也有直接上门来要券的，因此不但没感受到投信因客户缴税而被抽资金，反而没有太多筹码可供承做。

另一票券商交易员也强调，由于同业RP利率都偏低，因此明日会将公司债RP下调，一个月期公司债RP利率将从0.66-0.67%，一律下调为0.66%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。