台湾经济：行政院提出提振景气方案，仍希望今年GDP保持3%以上成长率

* 行政院提出提振景气方案

* 仍希望今年GDP保持3%以上成长率

* 引导寿险业投入公共建设资金预估可达约1,000亿台币

* 补助方案多以2013年经费支应

* 分析师认为短期提振效果有限

路透台北5月28日 - 台湾行政院周二提出四大方向的提振景气措施，内容包括扩大消费支出、提振投资、激励创新创业以及修正证所税四大方案。行政院长江宜桦表示，这些提振方案对今年经济成长具有正面效益，尤其是下半年内、外部景气预估好转，今年仍然希望全年GDP(国内生产总值)能够保持3%以上的成长率。

在扩大消费支出方案里，包括补助大众运输工具的汰旧换新、补助节能家用器具、吸引外客来台观光等；提振投资方面包括引导寿险资金投入共建设、加强地方政府促成重大投资等；激励创新创业方面，则计划以国发基金提供民间创业资金动能，技术入股课税合理化等。

〞我们觉得有必要提出立即的措施，让社会大众对经济发展更有信心，去忧解闷、活络经济。〞江宜桦说。

金管会主委陈裕璋表示，目前寿险业所有可运用资金约是13兆(万亿)台币，投入公共建设上限为10%，总计所有寿险业者可投入公共建设资金是1.3兆台币；根据估计，藉法令的解套，寿险业资金间参与促参案件的金额估计可达1,000亿台币。

由于台湾政府财政困窘，这些刺激措施并未额外编列预算案，多是由各部会自2013年现有的经费里支应，少部分编列至来年的预算里。扩大消费支出补助的方案中例如节能家用器具、马达和大众运输工具等，三者合计总金额16.15亿台币。

台湾主计总处上周五下修今年全年GDP成长率成预估至仅有2.4%，原先预估为3.59%。主计总处表示，下修的主要原因还是出口成长疲弱、以及民间消费成长调降。

**短期提振效果料有限**

不过，分析师表示，由于这些方案并未扩充今年的财政支出，短期为经济成长提速效果有限。

分析师认为，台湾经济多仰赖外部需求，在国际景气不振之下，出口难以提振。而政府的各项措施也受制于财政困窘，难以扩张。综观各项的提振方案，引导寿险业资金导入公共建设对长期经济成长影响最大。

〞长线来看，若是寿险业资金能成功导入公共建设，对经济成长的贡献会比较显着。〞凯基投顾分析师蔡耀德称。