中国货币市场：流动性缓解主要回购利率均回调，跨月资金价格较低供应偏淡

路透上海5月28日 - 中国银行间市场周二质押式回购利率 主要品种均大跌，其中七天期跌幅逾50个基点(bp)；交易员表示，央行虽然在公开市场净回笼，但无碍资金面进一步缓解，不过资金供给大多集中在隔夜品种上。

他们并指出，七天回购跌幅较大，导致机构提供跨月资金兴趣不浓，月底将至，机构大多已备付妥当，市场紧张情绪较前期缓和，但因缴税将持续到月底，不排除资金价格后续还会受到扰动。

“七天价格有点奇怪，有点低，不过量不多，”北京一大型商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员也指出，今日供需基本集中在隔夜上，七天能够跨月场内不乏需求，但大跌后供应并不多。

上海另一商业银行交易员还提到，从回购的成交量则可以看到，市场紧张情绪有所缓解，自5月中旬缴税因素开始显现，回购的总成交量一直徘徊在5,000亿元左右，但周一回购总成交量重新突破了6,000亿元。

“之前大家考虑到缴税，自己一般都会备付的多一点，现在应该是把不必要的一些备付放出来了，回购的成交量也上来了。”她称。

当前资金面情况尚可，中国人民银行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央票，发行利率均走稳，单日净回笼190亿元人民币。但市场人士表示，短期资金面仍将面临财税缴款的扰动。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 3.3552 3.5667 -21.15

七天 3.5406 4.0926 -55.20

14天 3.7784 3.8944 -11.60

上交所债券回购

其中:一天 3.9400 2.3150 +162.50

七天 4.0500 3.2850 +76.50

14天 4.0000 4.3000 -30.00 回购定盘利率

其中:隔夜 3.3700 3.6100 -24.00

七天 3.5300 4.0900 -56.00

14天 3.7500 4.0000 -25.00 shibor

其中:隔夜 3.3500 3.5600 -21.00

七天 3.5030 4.0800 -57.70