中国债市动态：资金面续转好买盘渐回暖，长期金融债收益率略降

路透上海5月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券整体变动仍不大，不过资金面继续转好，回购利率明显回落，推动债市买盘逐渐回暖，长期金融债收益率略降。

市场人士指出，上午招标增发的国开五期债需求不错，亦显示当前机构配债欲望较强，不过由于当前经济基本面和政策面预期都较为稳定，债市收益率下行的动力仍不足。

“市场还行吧，资金缓解了，长的(金融债收益率)下了一点点，”上海一券商交易员称。

北京一银行交易员则谈到，尽管不少机构仍有配置需求，但当前市场已对基本面和政策面的预期做出较为充分的反映，冀望较大的盈利空间并不现实，机构配债时也大多不愿冒进，按部就班地进行。

银行间市场周二质押式回购利率 主要品种均大跌，其中七天期跌幅逾50个基点(bp)；交易员表示，央行虽然在公开市场净回笼，但无碍资金面进一步缓解，不过资金供给大多集中在隔夜品种上。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的一至10年五期固息债，中标(加权)收益率分别为3.1565%、3.6812%、3.8431%、3.9710%和4.0739%；此前的预测均值各为3.22%、3.68%、3.87%、3.99%和4.09%。